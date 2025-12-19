Santa Lucía: un niño de 4 años fue atacado por un alacrán y permanece internado

Un nene de 4 años fue atacado por un alacrán este viernes por la mañana en la localidad correntina de Santa Lucía y debió ser internado de manera preventiva. El pequeño recibió cuatro dosis de suero antiescorpiónico y, como medida de precaución, fue trasladado al Hospital Pediátrico “Ángel de la Guarda” de la ciudad de Goya, donde permanece en observación.

Estado de salud

El niño se encuentra en buen estado general, con seguimiento médico permanente, y que su evolución es favorable, según explicaron a medios de la ciudad de Goya.

El personal sanitario realizó una rápida y profesional intervención, que resultó clave para estabilizar al paciente y evitar complicaciones.

Precauciones

Ante este tipo de episodios, y en el marco de las altas temperaturas que se registran en la región, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención en los hogares, ya que los accidentes con alacranes suelen incrementarse durante la temporada de calor.