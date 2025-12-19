¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Presupuesto app Alacrán
Presupuesto app Alacrán
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Salud

Santa Lucía: un niño de 4 años fue atacado por un alacrán y permanece internado

Un pequeño se encuentra en el Hospital Pediátrico de Goya luego de que el arácnido lo picara.

Por El Litoral

Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 22:25

Un nene de 4 años fue atacado por un alacrán este viernes por la mañana en la localidad correntina de Santa Lucía y debió ser internado de manera preventiva. El pequeño recibió cuatro dosis de suero antiescorpiónico y, como medida de precaución, fue trasladado al Hospital Pediátrico “Ángel de la Guarda” de la ciudad de Goya, donde permanece en observación.

Estado de salud 

El niño se encuentra en buen estado general, con seguimiento médico permanente, y que su evolución es favorable, según explicaron a medios de la ciudad de Goya

El personal sanitario realizó una rápida y profesional intervención, que resultó clave para estabilizar al paciente y evitar complicaciones.

Precauciones 

Ante este tipo de episodios, y en el marco de las altas temperaturas que se registran en la región, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de extremar las medidas de prevención en los hogares, ya que los accidentes con alacranes suelen incrementarse durante la temporada de calor.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD