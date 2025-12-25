En Lavalle recuperaron una motocicleta que fue robada hace un mes en Goya

En la localidad de Lavalle localizaron una motocicleta que fuera denunciada como sustraída hace un mes en la ciudad de Goya. La Comisaría Primera de esta última ciudad informó del recupero de una Honda Wave que había sido robada el 29 de noviembre en la intersección de Evaristo López y Ejército Argentino.

Gracias a una investigación minuciosa que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y averiguaciones policiales, se logró secuestrar el rodado en la localidad de Lavalle.

Una persona está actualmente privada de su libertad y estaría vinculada al hecho, y se continúan las diligencias judiciales correspondientes.

Destacaron el trabajo del personal policial abocado en la investigación, en colaboración con la Unidad Fiscal en turno y agradecieron la colaboración de la comunidad en la resolución del caso.

El rodado será restituido a su dueño una vez finalizadas las pericias correspondientes.

La investigación continúa en curso para determinar si hay otros involucrados en el hecho.