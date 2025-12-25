Un informe develó que las ventas navideñas apenas subieron

Como ya se informó, siete de cada diez hogares argentinos redujeron sus gastos personales o familiares en los últimos tres meses, como consecuencia directa del fuerte deterioro del poder adquisitivo.

Ello se desprende de un relevamiento elaborado por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), precisando que el 43% de las personas consultadas reconoció haber realizado recortes significativos, mientras que otro 29% admitió reducciones más moderadas.

Qué pasó con las compras navideñas

Como era de esperarse, el recorte alcanzó también a las compras familiares para una fecha tan especial como la Navidad, cuando la demanda previa se concentró mayormente en productos económicos, promociones puntuales y ofertas específicas.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), las ventas navideñas en los comercios minoristas subieron 1,3% frente al año pasado, a precios constantes. Sin embargo, el consumo fue impulsado principalmente por planes de financiación extendida; es decir, en base a un mayor endeudamiento por parte de las familias que, a esta altura del año, ya están sobreendeudadas, según varios estudios.

También y en algunos casos, la suba en las ventas se motorizó por el efecto de bonos provinciales que permitieron compensar parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes de los argentinos.

El balance del comercio pyme para una Navidad gasolera

De acuerdo a los comerciantes consultados por la Came, el desempeño de las ventas presentó un balance dispar: el 32,7% señaló que los resultados fueron mejores o mucho mejores de los esperados, mientras que el 21,4% consideró que estuvieron por debajo de sus previsiones; mientras que el 45,9% afirmó que las ventas se ubicaron en línea con lo que habían proyectado para estas fechas.

Con relación al impacto de la Navidad en el balance comercial mensual, el 40,9% de los consultados indicó que las ventas “sumaron, pero no modificaron el panorama general” de constante baja en las ventas.

En tanto, el 31,1% sostuvo que tuvieron un impacto moderado en el desempeño del mes, y el 21,9% afirmó que fueron determinantes para impulsar las ventas, mientras que el 6,1% restante señaló que no tuvieron incidencia significativa.

Ticket promedio y ventas por rubro

El ticket promedio de las compras navideñas alcanzó los $36.266. El valor más alto se registró en el rubro calzado y marroquinería, con un promedio de $60.041, mientras que el más bajo correspondió a librerías, con $34.484, según da cuenta el informe de Came del que da cuenta Ámbito.com.

Por rubros, de los seis grandes sectores relevados se registraron subas en perfumería (+27,8%), calzado y marroquinería (+3,3%) e indumentaria (+1,3%). En contraste, se observaron caídas en librerías (-1,4%), equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y juguetería (-6,6%).

Minuto Uno