Una argentina fue detenida y encadenada en Estados Unidos

Felicitas Lauría, de 22 años, es argentina y espera para ser deportada desde Estados Unidos luego de ser apresada y encadenada por ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Las autoridades alegaron que su visa estaba vencida y se quedó en el país más de lo permitido, aunque ella estaba en proceso de regularizar su situación ya que recientemente se había casado con un norteamericano.

Su madre, Mariana Lozita, denunció que "la tuvieron encadenada" y habló sobre un fallido traslado que enojó a la Justicia. Hoy, la nacida en Villa María, Córdoba, está en libertad, a la espera de la audiencia que defina su deportación.

Cuando vencía su visa

"En marzo a ella se le vencía la visa, pero podía permanecer en Estados Unidos", comenzó su explicación la mujer sobre la situación de su hija que la tiene en vilo hacer por lo menos dos semanas, cuando el episodio se desencadenó.

Según añadió en declaraciones a Noticiero Doce, de Córdoba, su hija "estaba en pleno trámite de ajuste sin necesidad de salir del país, ya que debía hacerse el reconocimiento del matrimonio”.

Es que Felicitas se había casado recientemente con Marcus, un joven local al que había conocido durante su estancia en el país norteamericano. La joven había viajado gracias a un programa de trabajo temporal llamado Au Pair, que consiste en trabajar como niñera para distintas familias.

“Ellos fueron muy contentos porque era el último trámite, y de atrás salió una persona del ICE que la detuvo por permanecer en el país más tiempo del permitido por su visa”, agregó.

Cómo llegó a EEUU

La joven había conseguido empleo, por fuera del programa Au Pair y estaban en regla, aseguró su familia. Incluso con la posibilidad de salir y volver a entrar del país. El inconveniente para esto era la visa vencida el pasado 12 de marzo.

Durante su detención, detalló, “la tuvieron encadenada, con los tobillos esposados y una cadena que subía por la cintura y le sujetaba las muñecas”.

Lozita aseguró además que el pasado 5 de diciembre Felicitas debía ser trasladada a una audiencia judicial, pero eso no ocurrió, por lo que la jueza interviniente expresó su enojo. Finalmente fue liberada bajo fianza, pero con una tobillera para controlar sus movimientos.

Felicitas se encuentra bajo libertad condicional y le quitaron la tobillera el 11 de diciembre. Su audiencia para resolver su estatus está pautada para el 11 de marzo.