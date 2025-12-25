¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes evacuados lluvias en Corrientes
Ciudad

Secuestraron una motocicleta abandonada en una calle de Corrientes

Por El Litoral

Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 18:45

La Policía de Corrientes informó que este jueves secuestró una motocicleta abandonada en una calle de la ciudad Capital.

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves, cuando efectivos del Destacamento San Marcos fueron alertados por transeúntes sobre una motocicleta abandonada en la vía pública.

Por tal motivo, el personal policial se acercó hasta inmediaciones de calles Río Gallegos y Gutemberg, alrededor del mediodía, donde encontraron una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip, de 110cc., la cual fue secuestrada de forma preventiva.

El rodado fue trasladado a la citada dependencia para averiguar su procedencia, mientras se iniciaron los trámites de rigor.
 

