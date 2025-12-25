Ezequiel Lafuente subió al podio en el Argentino de Primera

Una destacada labor cumplieron los nadadores del Club de Regatas Corrientes en el Campeonato Argentino Open de Primera y Campeonato República Junior que se concretaron en el natatorio del Parque Olímpico de Buenos Aires.

Ezequiel Lafuente consiguió subir al podio en la máxima categoría que tiene este deporte en el país, mientras que Tania Ferreyra, de sólo 15 años, se mostró competitiva en todas las competencias que disputó.

Lo más destacado en cuanto a resultados para la delegación regatense llegó por parte de Lafuente, quien se colgó la medalla de bronce en los 200 pecho, con una sólida actuación. Además, logró meterse en las finales de los 100 pecho, donde quedó 7° y de los 200 combinados, donde finalizó 8°.

Por su parte, Ferreyra llegó a la cita con expectativas de sumar rodaje contra las mejores nadadoras del país. Logró un 9° lugar en los 50 mariposa, un 14° puesto en 50 libre y terminó 20° en los 100 pecho.

Los dos jóvenes nadadores del Club de Regatas Corrientes participaron de la máxima competencia a nivel nacional en la máxima categoría posible, consiguiendo importantes resultados, pero sobre todo una gran experiencia que les permite seguir creciendo. En esta oportunidad fueron acompañados por Lucila Brito.

Regional en Formosa

Se disputó la 2° edición del Torneo Regional en la nueva pileta olímpica del Centro de Educación Física N°1 en la Ciudad de Formosa, donde el Club de Regatas Corrientes estuvo presente y logró destacados resultados.

El certamen se desarrolló con una doble jornada y contó con competencia en categoría Escuela, Avanzado y Máster.

De la institución correntina participaron 41 nadadores, acompañados por los entrenadores Leonardo Cabral, Soledad Schultheins y Lucila Brito.

El plantel fantasma cosechó un total de 29 medallas en las diferentes categorías y edades, repartiéndose en seis de oro, 11 de plata y 12 de bronce, completando así una gran performance.

Los primeros puestos fueron conseguidos en la categoría Avanzados por María Agostina Ibarra (10 años), Bruno Almirón (10 años), Renata Valdovino (11 años), Martina Niquen (14 años) e Irina Ortíz (15 años). En Máster, Rafael Segovia (45-49 años) logró el primer puesto.

