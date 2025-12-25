Conmoción en Mercedes: un perro murió por el impacto de la pirotecnia navideña

Un hecho tan triste conmocionó a la localidad correntina de Mercedes durante la madrugada de Navidad. Un perro murió por un severo cuadro de estrés y shock por los fuertes ruidos como consecuencia directa del uso de pirotecnia, una práctica que año tras año deja víctimas silenciosas y vuelve a encender el debate sobre la necesidad de celebrar sin estruendos.

Cómo ocurrieron los hechos

El episodio ocurrió en las primeras horas de este jueves, cuando el animal fue hallado en plena vía pública en un evidente estado de alteración. Vecinos intentaron ayudarlo y fue trasladado de urgencia a un centro de salud veterinario, donde recibió atención inmediata. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal profesional, el perro terminó falleciendo.

Según se pudo conocer, el animal habría sufrido un cuadro severo de estrés y shock, provocado por los fuertes ruidos de la pirotecnia utilizada durante los festejos navideños. Una reacción frecuente en perros y otros animales, que pueden desorientarse, huir, sufrir ataques cardíacos o colapsos fatales ante los estruendos.

El lamentable desenlace volvió a poner en el centro de la escena el impacto negativo del uso indiscriminado de fuegos artificiales. No solo los animales padecen sus consecuencias, también personas con hipersensibilidad auditiva, niños, adultos mayores y personas con discapacidad se ven afectadas cada año.