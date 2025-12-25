Jorge Terrile fue ratificado como Secretario de Deportes

La Secretaría de Deportes de Corrientes seguirá bajo la conducción de Jorge Terrile, así lo determinó el gobernador Juan Pablo Valdés.

Terrille llegó a la Secretaría en marzo de 2018, durante el primer período de la gestión como mandatario provincial de Gustavo Valdés.

En diciembre de 2025 se produjo el cambio de mando en la provincia y Juan Pablo Valdés decidió mantener en su cargo a Terrile.

“A seguir trabajando Juntos!”, inicia el el breve comunicado que publicó en sus redes sociales el Ministerio de Desarrollo Social.

“Por decreto del Gobernador Juan Pablo Valdés, la Secretaría de Deportes continuará a cargo de Jorge Terrile, quien viene desarrollando una gran tarea”, informó.

“El Ministro de Desarrollo Social José Irigoyen puso en funciones de manera formal al funcionario provincial deseándole muchos éxitos en esta nueva etapa”, agregó.

Desde que llegó a su cargo, Terrile fue el encargado de plasmar al deporte como “política de estado” en Corrientes.

Desde su área se distribuye gran parte del apoyo logístico y económico para deportistas y los clubes, además es la responsable de los Juegos Correntinos que sirven como clasificatorio para los Juegos Nacionales Evita.

También se concretan eventos de promoción de la actividad física y prevención de salud, desde la práctica deportiva.

“Diversión Responsable” en la playa Arazaty fue una de la primeras actividades que realizó Terrile junto a Irigoyen.

El espacio sirvió para la recreación, diversidad y concientización saludable para toda la comunidad.

Uno de los grandes proyectos que inició la gestión anterior y que debe completarse es el Centro de Alto Rendimiento de Corrientes ubicado frente al Aeropuerto Piragine Niveyro.

Antes de concluir su mandato, Gustavo Valdés aseguró que la obra debería cambiar su proyecto original por la variación de costos que se dio en los últimos años.