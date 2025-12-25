Un hombre mató a balazos a un vecino porque le molestaba la pirotecnia

Un hombre mató a su vecino durante los festejos de Navidad en la ciudad de La Plata, porque su hijo se encontraba tirando pirotecnia y al homicida le molestaba el ruido.

El hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto, cuando el hombre de 68 años disparó desde la ventana de su departamento hacia sus vecinos que se encontraban festejando.

Según los reportes oficiales, la víctima fue identificada como Daniel Néstor Rubén Ramírez (45) y el atacante sería Juan Carlos Magen.

Ambos son vecinos en los edificios ubicados en de 4 y 609, donde tuvo lugar el episodio que es investigado por las autoridades a través de las pericias correspondientes.

El atacante realizó varios disparos y dos de ellos impactaron en la víctima: uno en el cuello y otro en el hombro.

De acuerdo con los reportes oficiales, el agresor fue detenido poco después del ataque. La Policía que llegó a la escena irrumpió en su vivienda y logró reducirlo luego de que depusiera el arma que cargaba. Los vecinos le incenciaron el auto

Se secuestraron tres armas de fuego, una pistola calibre 40 mm., la utilizada en el ataque, con munición especial, balas teflonada y cónica; una escopeta calibre 20 mm.; y un rifle de aire comprimido, con muchas municiones.