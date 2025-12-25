El Presupuesto se trata en el Senado: un artículo provocó alerta oficialista

Este viernes el Gobierno se juega una ficha importante en el Senado: la sanción del que sería el primer Presupuesto avalado de Javier Milei en sus dos años de gestión. Si bien La Libertad Avanza confía en que tendrá el número suficiente, todavía hay negociaciones abiertas con aliados, artículos en pugna y anuncios de último momento que tensionan la previa a la sesión, porque cualquier cambio significaría la vuelta del proyecto a Diputados.

Después de que el Ejecutivo aceptara dejar atrás el capítulo XI la discusión ahora se centra en puntos concretos: el artículo 30 que elimina pisos para el financiamiento en ciencia y educación, y la deuda de Nación con los gobernadores por el financiamiento de las cajas previsionales; un punto en el que los mandatarios de Provincias Unidas se pusieron firmes y amenazan con abstenerse en la votación general, al igual que hicieron en Diputados.

En el proyecto de Inocencia Fiscal -que también se someterá a votación este viernes- las alertas saltaron por el artículo que eleva en más de un 100 mil por ciento las multas del ARCA por incumplimientos impositivos, como la no presentación de una declaración jurada en tiempo y forma. El riesgo era tan alto que el propio ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo salió a calmar las aguas en la previa a la Nochebuena proponiendo una "solución" en la reglamentación.

En la votación en general La Libertad Avanza -que suma 20 senadores propios- confía en tener más de 40 votos con ayuda de aliados como Luis Juez, los bloques de la UCR, el PRO y bancadas provinciales.

Pero en la discusión en particular todavía están ajustando clavijas. El artículo 30 del Presupuesto pasó por debajo de los radares en Diputados porque la atención estaba centrada en el artículo 75 (incluido en el Capítulo XI que se cayó) que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, pero en el Senado recobró fuerza.

El artículo 30 elimina pasajes clave de las leyes de Financiamiento Educativo, Educación Nacional, Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Técnico Profesional.

La UCR no está dispuesta a aprobarlo y suma su fuerza a la oposición.