Los detalles que permitieron atrapar al acusado de generar los incendios en Corrientes

Antonio Alejandro R permanece detenido acusado de ser el iniciador de los incendios forestales en la zona de Mercedes.

Mientras avanza la causa judicial en su contra, se conoció este sábado, cuáles fueron los datos que dejaron en evidencia al supuesto autor de los focos ígneos.

Un auto de determinado color, encendedor, celular, actitud sospechosa, entre otros elementos se habrían encontrado en su domicilio.

El testimonio de productores de la zona fue clave para ubicar al acusado en Guaviraví, departamento de San Martín.

Con datos precisos aportados por testigos, la Policía Rural de Mercedes identificó el vehículo, su titular y así lo rastreó hasta su domicilio en la localidad de Guaviraví, departamento San Martín.

Siguiendo expresas directivas del Fiscal Rural y Ambiental, doctor Gerardo, los policías rurales, con la colaboración de personal Policial de la Brigada de Investigaciones y Grupo Táctico Operativo (GTO) de la ciudad de Paso de los Libres, diligenció una orden de allanamiento en una casa ubicada en calle Martín de Güemes, de Guaviraví”, informaron.

Días atrás, fue Martín Rapetti, coordinador de la Comisión de Carnes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y productor curuzucuateño ya había denunciado la intencionalidad de los incendios que “siempre eran a la siesta y que comienzan en los lugares donde hay caminos vecinales o rutas”

Según explicaron, el individuo detenido preventivamente, estaría directamente relacionado a estos incendios intencionales que tanto daño causaron, transformándose, así en el primer pirómano detenido en esta ola de incendios.

El coordinador del Comando Operativo de Emergencias, Bruno Lovinson, había anticipado esta detención: “Hay un alto índice de intencionalidad en los incendios, se han encontrado pruebas, y la Justicia está trabajando en este sentido. Y en base a eso se diligencian en acciones judiciales como detenciones e información de personas”.

“A propósito, tiran un par de fósforos o lo que sea y; con el pasto que hay, se prende rápidamente. Hay un auto blanco y motos que no son de la zona y que andan merodeando por los campos en horarios que por el calor no anda nadie. Hay mucho resentimiento con el campo”, agregó Rapetti.

En este sentido, el coordinador dio cuenta que las personas en las que se comprueben que iniciaron incendios de manera intencional, tendrán una sanción judicial. “Desde el Gobierno nacional analizan endurecer estas penas, incluso que no sean excarcelables”, sostuvo.

No fue la única buena noticia que tuvieron los ganaderos en la región centro sur de la provincia.

Ayer llovió algunos milímetros y bajó la temperatura y esto trajo alivio en algunas zonas muy complicadas. En ese sentido, aclararon en Defensa Civil de la provincia que en el combate contra el fuego “todavía queda mucho trabajo para el día de hoy (por ayer)”.

Con información de La Nación