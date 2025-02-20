Un hombre escapó del hospital de Salud Mental y atacó a golpes a su familia

En un hecho que causó gran conmoción, denunciaron que un hombre de 35 años que tendría problemas de adicción, escapó del hospital de Salud Mental "San Francisco de Asis" para atacar a golpes a su familia, con domicilio en el barrio Doctor Montaña.

El hecho ocurrió cerca de las 19.30 del jueves cuando llamaron al Sistema Integral de Seguridad 911, para alertar de la presencia agresiva de una persona en una vivienda del lugar.

Entretanto, un hombre de 58 años se presentó ante la Comisaría 14° Urbana para pedir ayuda por la misma situación que se generó en su domicilio donde se hallaba su hijo que presentó una violenta reacción hacia el entorno familar.

Explicó además que padece problemas de adicciones, y que se encuentra dentro de su casa por calle 19 y avenida Aguirre de la mencionada barriada.

Con los recaudos necesarios, la Policía junto con personal del hospital "San Francisco de Asis" arribaron al lugar donde tomaron contacto con el acusado que se encontraba en el patio delantero de la vivienda.

Al ver el arribo de la comitiva, el implicado comprendió la situación y prestó colaboración con los efectivos, sin oponer resistencia.

En cumplimiento con un oficio judicial fue nuevamente conducido hasta el centro de salud, donde continuará alojado, en cumplimiento con el requerimiento expedido por la Defensora de Pobres y Ausentes N°2.