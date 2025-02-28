Detectaron un posible de centro de apuestas y peleas ilegales de gallos en Corrientes

En un domicilio camuflado ubicado en los pasillos del barrio Pujol, detectaron este jueves la existencia de una posible cancha de peleas y apuestas ilegales de gallos de riña, actividad que se halla prohibida por la legislación correntina.

Secuestraron 19 gallos denominados “finos de combate” con signos de deterioro por combates, encerrados en sus respectivos voladeros.

Cabe señalar que el allanamiento inicial fue concretado por personal de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) en colaboración con la Fiscalía en turno, en el marco del esclarecimiento de la sustracción de un teléfono celular. Las actuaciones posteriores quedaron a disposición de los efectivos de la Dirección General de Policía Rural y Ecológica de Capital.

Una vez en la propiedad, los policías buscaron en vano el elemento requerido por la causa que impulsó el operativo, y para sorpresa, en un patio trasero descubrieron jaulas y cercos de alambrados, usados para las peleas ilegales de gallos.Al profundizar la requisa se encontraron con los animales.En distintos sectores de la casa fueron encontrando más elementos como por ejemplo espuelas metálicas que son colocadas en los ejemplares ante cada contienda.También los denominados piquetes, objetos que se usan para cubrir los picos de los gallos, para sus traslados.La situación fue informada al titular de la Fiscalía en turno Gustavo Robineau, quien dispuso el inicio de una causa conexa por supuesta infracción a la Ley 14.346 de maltrato animal y en consecuencia ordenó el secuestro de todos los elementos.

De igual modo, el propietario del inmueble fue correctamente identificado y quedó supeditado a la causa para un posterior requerimiento del Ministerio Público.Además, entre las primeras diligencias que se ordenaron estuvo el traslado de los 19 gallos para ser peritados por médicos veterinarios de la Policía de Corrientes.El profesional detectó que al menos tres de los ejemplares presentaban lesiones de reciente data, producto al parecer de peleas o riñas.

Cabe señalar que en las últimas horas ya habían detectado otra propiedad en el acceso a la localidad de Santa Ana, con 19 gallos de riña que también fueron secuestrados por infracción a la misma ley de maltrato animal.