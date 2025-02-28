Demoraron a un buscado por la justicia en un camión con pedido de secuestro

Sobre la Ruta Nacional 123, a la altura de la localidad de Chavarría interceptaron un camión con pedido de secuestro, que era conducido por un hombre que también era buscado por la Justicia.

Fuentes policiales confirmaron que desde la Fiscalía Rural de Curuzú Cuatiá, dispusieron la demora del rodado y la aprehensión del chofer, que se hallaba en una estancia de la zona con el fin de cargar arroz.

Cuando los efectivos buscaron dar con el paradero notaron que se había ausentado, por lo cual se montó un operativo cerrojo que no tardó en dar sus resultados.En jurisdicción de la Comisaría de Chavarría cerca de las 11 lograron demorar el avance del camión marca Iveco VBW 515, conducido por un hombre mayor de edad.Tras las primeras averiguaciones resultó que el rodado registraría pedido de secuestro por parte de autoridades del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatia, en cuanto al conductor, registraría pedido de detención por parte de la Justicia