Un hombre viajaba en un remis con varios “cigarrillos” de marihuana

Un hombre, que viajaba como pasajero de un remis junto a otras dos personas, fue demorado en un control policial sobre la Ruta Nacional N°14, tras ingresar a la provincia de Entre Ríos, con 12 "cigarrillos" de marihuana.

En procedimiento realizado en el marco de operativos antidrogas diagramados en los puestos fronterizos de la vecina provincia, se realizó en la tarde del viernes en el puesto caminero Paso Cerrito.

Personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Federación, en conjunto con personal del puesto caminero detuvieron la marcha de un vehículo Toyota, Corolla, -remis-, procedente de la localidad correntina de Mocoretá, con destino la ciudad de Chajarí.

Iban tres hombres y una mujer.

Uno de los jóvenes admitió al personal policial que dentro de sus pertenencias tenía un paquete de cigarrillos con "porros".

La Justicia dispuso el secuestro del material estupefaciente en tanto que el propietario tras brindar sus antecedentes personales recuperó su libertad quedando supeditado a la causa.

