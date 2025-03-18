Cargaba elementos de dudosa procedencia y fue demorado

La Policía informó que en la madrugada de este martes realizó detenciones en diferentes operativos en la Capital.

En un recorrido de prevención de delitos por inmediaciones de calles Vélez Sarfield y Mariano Moreno, efectivos observaron a una personas que miraba el interior de los domicilios, lo que causaba intranquilidad entre los vecinos.

Se pudo identificar a un hombre de 39 años, que tras las primeras averiguaciones se constató que tenía pedido de captura.

Otro operativo de prevención de delitos en calle Necochea al 2100 resultó en la demora de un hombre de 23 años que causaba disturbios en la vía pública. Al ser abordado por los policías, no pudo justificar su presencia en el lugar.

Por último, un llamado al sistema 911 dio aviso que en la zona de calles Bolívar y Roca había una persona con intenciones de ingresar a un domicilio del lugar. Los efectivos acudieron rápidamente para demorar e identificar a un hombre de 26 años que, además, cargaba con elementos de dudosa procedencia.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías correspondientes, a fin de continuar con los trámites de rigor.