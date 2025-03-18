Una camioneta con pedido se secuestro fue ubicada por la Policía

La Policía de Corrientes informó que en la mañana del lunes localizó una camioneta con pedido de secuestro y detuvieron a sus conductores.

Un llamado al sistema 911 alertó a la policía motorizada que por calle Brasil y avenida Pedro Ferre circulaba un vehículo con pedido de secuestro, por lo cual se procedió a la búsqueda del mismo.

El rastrillaje tuvo éxito pues se encontró un automóvil marca Fiat Strada en cercanías de calles Hipólito Irigoyen y Uruguay, el cual respondía a la denuncia. Tras parar la marcha del vehículo se identificó a sus ocupantes, un hombre de 32 años y una mujer de 31.

El automóvil secuestrado y las personas fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con los trámites del caso.

