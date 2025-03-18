¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
CORRIENTES

Una camioneta con pedido se secuestro fue ubicada por la Policía

Un llamado al 911 alertó a los efectivos de la circulación del vehículo en la ciudad.

Por El Litoral

Martes, 18 de marzo de 2025 a las 12:14

La Policía de Corrientes informó que en la mañana del lunes localizó una camioneta con pedido de secuestro y detuvieron a sus conductores.

Un llamado al sistema 911 alertó a la policía motorizada que por calle Brasil y avenida Pedro Ferre circulaba un vehículo con pedido de secuestro, por lo cual se procedió a la búsqueda del mismo.

El rastrillaje tuvo éxito pues se encontró un automóvil marca Fiat Strada en cercanías de calles Hipólito Irigoyen y Uruguay, el cual respondía a la denuncia. Tras parar la marcha del vehículo se identificó a sus ocupantes, un hombre de 32 años y una mujer de 31.

El automóvil secuestrado y las personas fueron trasladados a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con los trámites del caso.
 

