Simuló ser un pasajero y robó a un remisero

La Policía de Corrientes informó que demoró a hombre que robó a un remisero en Mocoretá este sábado.

El hecho ocurrió el sábado por la noche cuando un hombre que trabaja como remisero en la ciudad de Monte Caseros levantó a un pasajero que le pidió transporte hasta Mocoretá.

Durante el viaje, el pasajero empezó a amenazar al chofer y procedió a quitarle dinero en efectivo, un teléfono celular y un radio Handy, para luego darse a la fuga.

La víctima dio aviso a la Policía que empezaron un trabajo de búsqueda en la zona. Así es que lograron detener e indentificar a un hombre de 21 años, quien entre sus pertenencias cargaba los elementos que correspondían a la denuncia.

El demorado y lo recuperado fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continúan los trámites de rigor.