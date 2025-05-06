Susto en Corrientes: principio de incendio en un camión que transportaba carbón

Un incendio vehicular alertó a los vecinos de la calle Roberto Yedro al 1300, cerca de ruta 5 en la ciudad de Corrientes. El hecho se registró en la siesta de este martes, alrededor de las 13,30 horas, una dotación de bomberos del Cuartel 397 fue enviada al lugar tras un llamado de emergencia al 911 que advertía sobre un camión que ardía en plena vía pública.

El vehículo involucrado transportaba carbón, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente. Gracias al accionar inmediato del personal de guardia, se logró contener el fuego y evitar mayores daños a la propiedad y a las personas que se encontraban en inmediaciones.

“Llegamos rápido, no hubo que descargar toda la carga”, destacó a El Litoral, Daniel Bertorello, comandante de Bomberos Voluntarios.

El operativo de extinción fue realizado con éxito y no se reportaron heridos. Las causas del siniestro están siendo investigadas.

