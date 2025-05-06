¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
San Cayetano lluvias en Corrientes La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Cerca de ruta 5

Susto en Corrientes: principio de incendio en un camión que transportaba carbón

El fuego se desató en un vehículo de carga y fue controlado por los bomberos. 

Por El Litoral

Martes, 06 de mayo de 2025 a las 20:18
Bomberos Voluntarios de Corrientes

Un incendio vehicular alertó a los vecinos de la calle Roberto Yedro al 1300, cerca de ruta 5 en la ciudad de Corrientes. El hecho se registró en la siesta de este martes, alrededor de las 13,30 horas, una dotación de bomberos del Cuartel 397 fue enviada al lugar tras un llamado de emergencia al 911 que advertía sobre un camión que ardía en plena vía pública.

El vehículo involucrado transportaba carbón, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente. Gracias al accionar inmediato del personal de guardia, se logró contener el fuego y evitar mayores daños a la propiedad y a las personas que se encontraban en inmediaciones. 

“Llegamos rápido, no hubo que descargar toda la carga”, destacó a El Litoral, Daniel Bertorello, comandante de Bomberos Voluntarios. 

El operativo de extinción fue realizado con éxito y no se reportaron heridos. Las causas del siniestro están siendo investigadas. 
 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD