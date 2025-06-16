¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Unne Felinos calor en Corrientes
Unne Felinos calor en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Abandonó un lavarropas para evitar a la Policía

Ocurrió en el barrio La Olla, el sujeto fue sorprendido mientras llevaba el aparto en la madrugada del domingo.

Por El Litoral

Lunes, 16 de junio de 2025 a las 08:36

La Policía de Corrientes informó que el domingo secuestró un elemento de dudosa procedencia en la capital correntina.

Durante la madrugada del domingo, efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de calles Güemes y Boston, visualizaron a una persona cargando un lavarropas.

Esta situación llamó la atención de los policías, quienes al intentar aproximarse al sujeto provocaron la huida del mismo.

l hombre abandonó el electrodoméstico, marca Codini, en la vía pública y se escabulló entre los pasillos del barrio La Olla. Los efectivos se limitaron a secuestrar preventivamente el elemento dejado atrás.

Lo secuestrado fue trasladado a la comisaría correspondiente, a fin de proseguir con los trámites de rigor.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD