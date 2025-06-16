Abandonó un lavarropas para evitar a la Policía

La Policía de Corrientes informó que el domingo secuestró un elemento de dudosa procedencia en la capital correntina.

Durante la madrugada del domingo, efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de calles Güemes y Boston, visualizaron a una persona cargando un lavarropas.

Esta situación llamó la atención de los policías, quienes al intentar aproximarse al sujeto provocaron la huida del mismo.

l hombre abandonó el electrodoméstico, marca Codini, en la vía pública y se escabulló entre los pasillos del barrio La Olla. Los efectivos se limitaron a secuestrar preventivamente el elemento dejado atrás.

Lo secuestrado fue trasladado a la comisaría correspondiente, a fin de proseguir con los trámites de rigor.