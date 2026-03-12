Supermercados online: cómo cambia el consumo en el NEA y el lugar de las plataformas

El comercio electrónico avanza de manera sostenida en distintos sectores de la economía y el rubro de los supermercados no es la excepción. Aunque en ciudades del nordeste argentino el consumo presencial sigue siendo dominante, comienzan a aparecer modelos de negocio que buscan trasladar la compra cotidiana al entorno digital.

En ese escenario se inscribe Delimart, una plataforma que opera como supermercado 100% online en Corrientes y Resistencia. El proyecto, que está próximo a cumplir cinco años, busca ofrecer una alternativa a la compra tradicional mediante pedidos digitales y entrega programada a domicilio.

Javier Filigoi, socio Gerente de Delimart S.A y Rodrigo Dominguez, gerente IT de Delimart S.A, visitaron los estudios de El Litoral Streaming en el programa Perfil Productivo y charlaron sobre esta situación.

