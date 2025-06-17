Fatal choque entre una motocicleta y una bicicleta: un muerto

La Policía de Corrientes informó que este martes se produjo una fatal colisión entre una motocicleta y una bicicleta en la localidad de Esquina.

La colisión se produjo en la intersección de calle Rivadavia y avenida Juan Ramón Vidal, siendo una zona muy transitada de la ciudad.

Según fuentes oficiales, la motocicleta era maniobrada por un hombre de 74 años y circulaba sobre la avenida en sentido norte sur. En tanto que la bicicleta que ingresaba a la avenida por calle Rivadavia era manejada por un hombre de 83 años.

Por la colisión ambos conductores terminaron con heridas de consideración. El servicio médico asistió a los hombres y los trasladó hasta el hospital San Roque, donde se confirmó la muerte del ciclista quien sufrió graves lesiones tras el impacto.

En el lugar, los efectivos policiales realizaron las diligencias correspondientes, con intervención de la Fiscalía de turno. En tanto que en la Comisaría Primera de Esquina se continúa con los trámites del caso.



