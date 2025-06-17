En allanamientos en Corrientes secuestraron 163 plantas de marihuana

En un operativo realizado por Gendarmería Nacional, se allanaron tres domicilios, dos en la ciudad de Corrientes y uno en la localidad de Riachuelo, donde se secuestraron 163 plantas de marihuana, además de armas, balanzas de precisión y otros elementos vinculados con el narcotráfico. Como resultado, un hombre fue detenido y otro quedó supeditado a la causa.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, impulsada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Corrientes".

Según informaron fuentes oficiales, una de las plantaciones estaba montada en la zona urbana de la Capital provincial y utilizaba como fachada una autorización del "Reprocann", el Registro del Programa de Cannabis.Sin embargo, esa habilitación no justificaba la comercialización de los derivados de la planta.Con el apoyo del Escuadrón 48 "Corrientes", los efectivos ejecutaron tres órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado Federal Nº2 de Primera Instancia de Corrientes.

En los domicilios, se incautaron también una bolsa con 24,5 gramos de marihuana, un germinador casero, tres balanzas, una pistola de aire comprimido, una escopeta calibre 16, un rifle con mira telescópica y dos teléfonos celulares.El juez interviniente ordenó la detención del principal sospechoso y que otro ciudadano quede sujeto al proceso judicial.Los elementos secuestrados serán peritados y pasarán a integrar el expediente federal en curso. El operativo es parte de los esfuerzos por desarticular redes de producción y distribución ilegal de estupefacientes en la región.