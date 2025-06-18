Fue detenido cuando transportaba elementos de dudosa procedencia

La Policía de Corrientes informó que el martes detuvo a un hombre que llevaba elementos de dudosa procedencia en la capital correntina.

Efectivos que realizaban un recorrido de patrullaje, durante la noche del martes, sobre avenida Armenia y calle 20 de Mayo al 3800, divisaron a un hombre que cargaba una bolsa de tela con elementos de dudosa procedencia.

Por tal motivo se demoró e identificó a un hombre de 36 años, quien no pudo justificar la propiedad de los elementos que transportaba, por lo que fue demorado de manera preventiva. Además, tras las primeras averiguaciones, se constató que tenía antecedentes.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados hasta la comisaría correspondiente, donde se realizaron los trámites del caso.