Ituzaingó: un hombre fue detenido con casi 2 kilos de droga

Un hombre fue interceptado en inmediaciones de calle Sargento Cabral entre Misiones y Pago Largo de la ciudad de Ituzaingó con 1,770 kilogramos de marihuana, teléfono y demás elementos relacionados con una causa de tráfico de estupefacientes.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó el procedimiento en plena vía publica como resultado de tareas de inteligencia que permitieron conocer del posible traslado de estupefacientes en el ejido urbano.

En esas circunstancias, personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la fuerza federal, dieron con el sospechoso, un hombre de 32 años.Luego de su identificación realizaron la requisa de una mochila en la que hallaron tres envoltorios con flor de cannabis sativa, un teléfono celular y dinero en efectivo.El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Corrientes, a cargo del Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, Secretaría Penal N° 2 de Federico Alonso, quien ordenó el secuestro de los elementos y de la droga que pesó 1,770 kilogramos..El hombre quedó en calidad de incomunicado, a disposición del Juzgado interviniente, y el valor de mercado de todo lo secuestrado arrojó $ 5.453.100.