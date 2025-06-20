Atraparon a dos hombres en pleno robo de unos 2 mil metros de cables de alta tensión

Este viernes al mediodía dos personas fueron sorprendidas en plena sustracción de cables de alta tensión, que corren paralelo a la Ruta Provincial 37, en el paraje Galarza, departamento de Santo Tomé, uno de los accesos al Parque Nacional Iberá.

El procedimiento fue realizado por integrantes de la delegación local de la Policía Rural y Ecológica que llevaban a cabo recorridas en prevención de ilícitos por la zona cuando fueron alertados por un guardaparque del accionar delictivo de estos hombres.

Se movilizaban en una camioneta Chevrolet S10 que se encontraba cargada de cables a la vera del camino.

Según detallaron, fueron interceptados por los efectivos sobre el mencionado corredor vial, entre las rutas provinciales 41 y 42.

Los policías, al ver la situación, buscaron identificar a los sospechosos que no pudieron justificar lo que estaban haciendo en ese instante en un área rural y alejados de sus domicilios.

Se trataba de Ricardo Anibal D. de 53 años domiciliado en Santo Tomé y Mario Gonzalo C.de 21 años, de localidad de San Carlos.La prevención policial dio aviso a la Fiscalía en turno ante el hecho de la demora de ambos en situación de in graganti delito.Fueron hallados en la sustracción de cables de alta tensión los cuales se encuentran en desuso y sin corriente eléctrica, según detallaron.Además, visualizaron más rollos de cables en la caja de carga de la camioneta.Estimaron que poseían entre 1.500 y 2.000 metros de los conductores eléctricos con un peso de dos toneladas aproximadamente.Por cuestiones de jurisdicción y a pedido de la Fiscalía la Policía Rural entregó las actuaciones a la Comisaría Primera de Ituzaingó.