Bella Vista: buscan a un isleño que desapareció en aguas del Paraná

Un hombre es intensamente buscado en aguas de río Paraná, ya que desapareció de manera enigmática este viernes de la llamada Isla Verde, jurisdicción de la ciudad de Bella Vista.



Al mediodía alertaron de que nadie tenía novedades de su paradero, por lo cual se activó con rapidez un operativo de búsqueda que se motorizó con inmediatez.



Trabajan de manera conjunta integrantes de Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista con personal de la Prefectura Naval Argentina.

Además se sumaron efectivos de la Comisaría Tercera con asiento en la localidad de de 3 de Abril.



El operativo fluvial está centrado en dar con el paradero de un ciudadano de apellido Vallejos, que sería un poblador de la mencionada isla.

Presumen que habría caído a las aguas del río Paraná, por lo cual intensifican los rastrillajes aguas abajo del último lugar donde había sido visto.