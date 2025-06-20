Tras un siniestro vial un vehículo acabó “abrazado” a un árbol

Un automóvil acabó “abrazado” a un árbol luego que el chofer perdiera el control del rodado tras un siniestro vial ocurrido, en intersección de las calles Las Violetas y Amado Puyau, del barrio Molina Punta.



Los protagonistas fueron una camioneta Ford Ranger color azúl cuyo conductor resultó ileso, y una Renault Duster, que según testigos circulaba a gran velocidad por Puyau.

Este último protagonista de 48 años fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Escuela de Corrientes y según informó FM Sudamericana, se negó a realizarse el test de alcoholemia.