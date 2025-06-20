¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
BARRIO MOLINA PUNTA

Tras un siniestro vial un vehículo acabó “abrazado” a un árbol

El conductor se negó a realizarse el control de alcoholemia.

Por El Litoral

Viernes, 20 de junio de 2025 a las 20:49

Un automóvil acabó “abrazado” a un árbol luego que el chofer perdiera el control del rodado tras un siniestro vial ocurrido, en intersección de las calles Las Violetas y Amado Puyau, del barrio Molina Punta.


Los protagonistas fueron una camioneta Ford Ranger color azúl cuyo conductor resultó ileso, y una Renault Duster, que según testigos circulaba a gran velocidad por Puyau.

Este último protagonista de 48 años fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Escuela de Corrientes y según informó FM Sudamericana, se negó a realizarse el test de alcoholemia.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD