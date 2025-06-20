Camionero despistó y casi volcó sobre la Ruta 12

Este viernes alrededor de las 17, un camionero perdió el control del vehículo que conducía el cual acabó hundido con riego de vuelco, a la vera de la Ruta Nacional 12, kilómetro 1149, jurisdicción de la Subcomisaría Paraje Yahapé llevó.

Por ello llevaron a cabo un operativo de asistencia vial para poner en resguardo un Scania G 340 que terminó inmovilizado en la banquina lateral norte. El vehículo, perteneciente a la empresa Maderera Bonutti y conducido por Ricardo Brey, quedó atascado en el barro.

Bajo la dirección del Comisario Inspector Osvaldo Walter Carvalho , el personal policial implementó un dispositivo de seguridad vial para prevenir siniestros y garantizar la seguridad de los transeúntes.

Luego de tres horas de trabajo coordinado con operarios y tractoristas de la empresa Ganadera y Arrocera Yvoty SA, se logró extraer el vehículo con éxito. El camión pudo continuar su trayecto hacia la provincia del Chaco sin novedades.La rápida y efectiva intervención de la policía evitó cualquier consecuencia mayor y permitió la normal circulación en la ruta.