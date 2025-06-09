Una carnicería clandestina fue desbaratada tras un allanamiento

La Policía de Corrientes informó que el sábado desbarató una carnicería ilegal en Curuzú Cuatía.

Durante la tarde del sábado se realizó un allanamiento en una carnicería clandestina ubicada sobre Ruta Provincial N° 23, Paraje Tierra Colorada, en el marco de una investigación por abigeato.

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá ejecutaron el procedimiento ordenado por la jueza subrogante, Dra. Mariela Glynianuk, en el domicilio de Ricardo Juan M., quien no contaba con la documentación habilitante para la comercialización de carne.

Como resultado de esta acción se secuestraron 150 kilos de carne vacuna, menudencias listas para la venta y el cuero completo de un animal. Además, se encontró elementos relacionados a la causa como cuchillos, sierras manuales y ganchos carniceros.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia, mientras que en la dependencia policial mencionada se realizaron las diligencias de rigor.