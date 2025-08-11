Tras tareas investigativas, se recuperó una motocicleta robada

La Policía de Corrientes informó que recuperó una motocicleta que fue denunciada como robada en la capital correntina.

Efectivos de la Comisaría XVII Urbana, realizó tareas investigativas en relación con un hecho delictivo, donde se sustrajo una motocicleta.

Como resultado de las pesquisas se halló el rodado en la plaza Majul, de ciudad capital. El vehículo secuestrado fue una motocicleta marca Honda, modelo Wave, el cual coincidió con la descripción de la denuncia anterior.

El rodado secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites de rigor.

