Las visitas al Parque Iguazú crecieron más del 20%

La Administración de Parques Nacionales (APN) informa que entre enero y julio de 2025 el Parque Nacional Iguazú registró un total de 911.035 visitantes, lo que representa un crecimiento de más del 20% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 755.895 ingresos.

Este aumento sostenido reafirma el posicionamiento del área protegida como uno de los destinos turísticos más importantes del país, tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto donde el comportamiento del turismo presenta estadías más cortas y decisiones de viaje tomadas con menor anticipación.

Desde la APN se destaca que este resultado no sólo es motivo de orgullo, sino también un claro indicador del compromiso del sector público y privado con el cuidado, la accesibilidad y la promoción del patrimonio natural argentino.

La institución celebra el trabajo conjunto con todos los actores del turismo y confía en que la información estadística sea utilizada con rigurosidad, ya que es una herramienta clave para el diseño de políticas públicas y la evaluación de impactos.

Con este nuevo récord, el Parque Nacional Iguazú no sólo confirma su atractivo único en el mundo, sino también el valor del turismo de naturaleza como motor económico y cultural para el desarrollo sostenible del país.