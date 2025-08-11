Vuelven la Copa Libertadores y Sudamericana: qué equipos argentinos siguen en competencia

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 llegó a su fin y dejó definidos a los equipos argentinos que siguen en carrera por la gloria continental. Estudiantes, Vélez, River y Racing lograron superar sus zonas y se metieron en los octavos de final del torneo más prestigioso de clubes de Sudamérica, mientras que Talleres y Central Córdoba quedaron en el camino.

En esta instancia, los dos mejores de cada grupo avanzaron a octavos, y los terceros accedieron a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Desde los octavos de la Libertadores, los cruces serán de ida y vuelta, sin ventaja por gol de visitante, hasta conocer a los dos finalistas que buscarán el título en la gran final única del 29 de noviembre en Lima, Perú.

Así se jugarán los octavos de final de Libertadores 2025: cuándo se juegan y calendario

Ida

Fortaleza vs. Vélez | martes 12/8 a las 19, en el Arena Castelão

Atlético Nacional vs. San Pablo| martes 12/8 a las 21.30hs, en el Atanasio Girardot

Peñarol vs. Racing | martes 12/8 a las 21.30, en el Campeón del Siglo

Cerro Porteño vs. Estudiantes | miércoles 13/8 a las 19, en La Nueva Olla

Flamengo vs. Internacional | miércoles 13/8 a las 21.30, en el Maracaná

Botafogo vs. Liga de Quito | jueves 14/8 a las 19, en el Olímpico Nilton Santos

Libertad vs. River | jueves 14/8 a las 21.30, en el Defensores del Chaco

Universitario vs. Palmeiras | jueves 14/8 a las 21.30, en el Monumental U

Cómo se jugarán los octavos de la Copa Sudamericana 2025

La Copa Sudamericana 2025 entró en su etapa decisiva con presencia fuerte de equipos argentinos. Lanús, Huracán, Godoy Cruz, Independiente y Central Córdoba (este último tras ganar el repechaje) ya aseguraron su lugar en los octavos de final y sueñan con llegar a lo más alto.

El camino hacia el título también se disputará con series de ida y vuelta, en las que cada detalle puede definir la clasificación, y donde la experiencia y el juego colectivo serán claves para avanzar en busca de la corona continental.

Así se jugarán el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Once Caldas vs. Huracán | martes 12 de agosto | 19.00 | Estadio Palogrande

Independiente del Valle vs. Mushuc Runa | martes 12 de agosto | 19.30 | Estadio Banco Guayaquil, Quito

América de Cali vs. Fluminense | martes 12 de agosto | 21.30 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero

Bolívar vs. Cienciano | miércoles 13 de agosto | 19.00 | Estadio Hernando Siles

Alianza Lima vs. U. Católica | miércoles 13 de agosto | 21.30 | Estadio Alejandro Villanueva

Universidad de Chile vs. Independiente | miércoles 13 de agosto | 21.30 | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz | jueves 14 de agosto | 19.00 | Estadio Arena MRV

Central Córdoba vs. Lanús | jueves 14 de agosto | 21.30 | Estadio único Madre de Ciudades

