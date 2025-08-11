Fue atrapado luego de sustraer una batería de auto

La Policía de Corrientes informó que este lunes detuvo a un hombre que fue sorprendido mientras intentaba llevarse una batería de auto en la capital correntina.

Durante la madrugada de este lunes, efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos en la jurisdicción del barrio San Marcos, fueron alertados por el sistema 911 sobre una persona que intentaba sustraer elementos de un vehículo estacionado.

Tras acudir hasta el sitio de la denuncia, se demoró e identificó a un hombre mayor de edad, quien cargaba consigo una batería de auto, marca Arcle, de la cual no pudo justificar propiedad.

El demorado y el elemento secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados hasta la comisaría correspondiente, donde se prosigue con las diligencias del caso.