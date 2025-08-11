¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

violencia de género Gendarmería Nacional Gustavo Valdés
Durante la última dictadura

Piden reconocer como crimen de lesa humanidad el asesinato de Carlos Tereszecuk

La Fiscalía Federal de Resistencia busca que se declare el homicidio como parte del terrorismo de Estado y se reconozca el arrojamiento de cuerpos al río Paraná como práctica sistemática de desaparición.

Por El Litoral

Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 11:48

La Fiscalía Federal de Resistencia, provincia de Chaco, pidió a la jueza Zunilda Niremperger que emita una sentencia por el derecho a la verdad en el caso de Carlos Enrique Tereszecuk, militante político secuestrado, torturado y asesinado en 1976, en el marco del terrorismo de Estado.

El requerimiento busca que se reconozca oficialmente que su cuerpo fue arrojado al Río Paraná, práctica que, según el planteo fiscal, formaba parte de un método sistemático de desaparición.

El pedido se produce ante la muerte de los jefes policiales acusados y la imposibilidad de identificar a otros responsables, lo que impide un juicio penal. Por eso, la vía propuesta apunta a reconstruir los hechos como reparación histórica para sus familiares y para la memoria colectiva.

Tereszecuk, dirigente estudiantil y secretario legislativo en Misiones, fue visto por última vez en la Jefatura de Policía de Resistencia, gravemente torturado.

Su cuerpo apareció días después en la costa de Empedrado, Corrientes, donde fue enterrado como NN hasta su identificación en 2018 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf).


 

