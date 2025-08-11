Maluma interrumpió un show para retar a una madre que asistió con su bebé

Durante su tercera y última actuación en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, Maluma protagonizó un momento que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. El cantante, de 31 años, estaba en plena ejecución de su +Pretty+Dirty World Tour cuando, en medio de la música, interrumpió el espectáculo para dirigirse directamente a una espectadora que tenía en brazos a su hijo, un bebé de apenas un año.

La escena, registrada por varios asistentes, muestra al intérprete de Hawái y Felices los 4 visiblemente incómodo al notar la presencia del pequeño. “Déjelo ahí, no lo traiga, no lo traiga… Con todo respeto, yo soy papá… ¿Un año tiene? ¿Usted cree que es buena idea traerlo a un concierto donde los decibeles están altísimos?”, cuestionó, aludiendo a los peligros para la salud auditiva del menor.

Acto seguido, añadió que el sonido estaba a un nivel muy alto y que “ese bebé no quiere estar ahí”. El artista, quien junto a su pareja Susana Gómez es padre de París Londoño Gómez, recalcó que él nunca llevaría a su hija de esa edad a un evento de tal magnitud. “Para la próxima, sea un poco más consciente”, insistió, sugiriendo además que, en caso de asistir, el niño debería contar con protección auditiva adecuada.

El comentario provocó una ovación generalizada del público presente, que respaldó la postura del artista. El episodio generó debate en redes: mientras algunos elogiaron la preocupación del cantante por el bienestar del menor, otros cuestionaron la forma en que expuso públicamente a la madre.

Sin embargo, la mayoría coincidió en que los entornos con música a alto volumen no son apropiados para bebés. Tras el momento de tensión, el espectáculo continuó con normalidad y Maluma retomó su repertorio habitual.

El cantante seguirá su gira por México con fechas programadas en Monterrey el 13 de agosto y en Zapopan los días 15 y 16, manteniendo así su agenda intacta a pesar de la polémica que quedó registrada como una de las anécdotas más comentadas de su paso por la capital mexicana.

FUENTE: minutouno.com