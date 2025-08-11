¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

violencia de género Gendarmería Nacional Gustavo Valdés
EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

Corrientes presentó su segundo desarrollo curricular de educación digital en nivel inicial

El Ministerio de Educación lanzó el segundo diseño curricular para jardines de infantes, con propuestas didácticas en programación y robótica para la formación digital temprana.

Por El Litoral

Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 12:42

El Ministerio de Educación de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, presentó su segundo desarrollo curricular enfocado en Educación Digital, Programación y Robótica para el Nivel Inicial.

El documento, elaborado por la especialista Susan de Ángelis, ofrece experiencias didácticas adaptadas a las salas de jardín, integrando la alfabetización digital con otras áreas formativas como el juego, la comunicación y la exploración del entorno.

La propuesta se estructura en tres ejes: fundamentos y propósitos de la educación digital en la primera infancia; contenidos y competencias de alfabetización digital; y nociones sobre pensamiento computacional, programación y robótica con enfoque pedagógico.

Además, se incluye un anexo de la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, con estrategias y herramientas prácticas para introducir a las infancias en el mundo de la tecnología desde una perspectiva transversal y articulada con el sistema educativo provincial.

