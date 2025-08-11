Corrientes presentó su segundo desarrollo curricular de educación digital en nivel inicial

El Ministerio de Educación de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, presentó su segundo desarrollo curricular enfocado en Educación Digital, Programación y Robótica para el Nivel Inicial.

El documento, elaborado por la especialista Susan de Ángelis, ofrece experiencias didácticas adaptadas a las salas de jardín, integrando la alfabetización digital con otras áreas formativas como el juego, la comunicación y la exploración del entorno.

La propuesta se estructura en tres ejes: fundamentos y propósitos de la educación digital en la primera infancia; contenidos y competencias de alfabetización digital; y nociones sobre pensamiento computacional, programación y robótica con enfoque pedagógico.

Además, se incluye un anexo de la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales, con estrategias y herramientas prácticas para introducir a las infancias en el mundo de la tecnología desde una perspectiva transversal y articulada con el sistema educativo provincial.