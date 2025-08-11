En Telefe dudan de Wanda Nara y tienen reemplazos en carpeta para Masterchef Celebrity

Los escándalos mediáticos de Wanda Nara han trascendido las redes sociales y los programas de espectáculos, llegando a generar un debate en las altas esferas de Telefe. Aunque el departamento de programación está satisfecho con su desempeño como conductora, el área comercial teme que su presencia pueda ser un “espanta auspiciantes”.

Este temor ha puesto en duda su continuidad en el MasterChef Celebrity, y dos nombres resuenan con fuerza como posibles reemplazos. Según información de C5N, la dirección del canal está evaluando a dos figuras que, además de generar empatía con el público, no pondrían en riesgo los contratos publicitarios.

La primera candidata es Paula Chaves, conocida por su experiencia en formatos similares, ya que condujo la mayoría de las temporadas de Bake Off Argentina. Chaves es considerada un “imán publicitario” y se ha mantenido alejada de los conflictos mediáticos. Sin embargo, su alto cachet fue la razón de su salida de la pantalla en el pasado, lo que podría ser un obstáculo.

La segunda opción es Zaira Nara, quien, a diferencia de su hermana, mantiene un perfil mucho más bajo. A lo largo del tiempo, existió en el canal la intención de que condujera un formato nocturno, un proyecto que nunca llegó a concretarse. Zaira es vista como una alternativa que aportaría un aire fresco y alejado de las polémicas familiares.

Por el momento, ninguna de las dos figuras fue contactada formalmente ni firmó contrato, pero ambas están en la mira para el proyecto. La disyuntiva es clara para el canal: tolerar las controversias que rodean a Wanda y sus posibles consecuencias en los acuerdos comerciales, o apostar por un nuevo rostro que renueve la imagen del ciclo.

El programa comenzará a grabarse el último día del mes con los participantes ya confirmados. Además, se trasladará a un nuevo estudio, los de Teleinde, en lugar de los de Ronda que se usaron en las últimas temporadas. Este cambio de locación permitirá una renovación de la escenografía, con la posibilidad de incorporar nuevos detalles y mejoras.

