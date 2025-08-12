El abogado Marcelo Hanson fue condenado a 3 años de prisión e inhabilitación por defraudación

El Tribunal de Juicio de ka ciudad correntina de Mercedes condenó al abogado Marcelo Hanson a tres años de prisión en suspenso por el delito de defraudación con abuso de la necesidad e inexperiencia de una mujer incapaz.

La sentencia, dictada este martes en una audiencia de cesura, también lo inhabilita para ejercer la abogacía por el mismo período.

El Tribunal, integrado por los doctores Muschietti, Troncoso y Ríos, dispuso, además de la pena de prisión condicional, una serie de reglas de conducta que Hanson deberá cumplir por tres años.

Entre ellas se encuentran la prohibición de cometer nuevos delitos, la abstención del consumo de estupefacientes y alcohol, y evitar cualquier tipo de contacto con la víctima, la señorita Silvia Prato.

Además, el abogado deberá inscribirse en un curso sobre ética profesional y acreditar su asistencia. La condena será comunicada al Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción Judicial para que se concrete la inhabilitación.

Causa y advertencia del Tribunal

El pasado viernes 8 de agosto, el Tribunal ya había declarado por unanimidad la responsabilidad penal de Hanson. Se consideró probado que el hecho ocurrió el 22 de diciembre de 2017 en Curuzú Cuatiá, en perjuicio de Silvia Prato.

Un aspecto que sobresalió de la sentencia fue la exhortación del Tribunal al Juez de Instrucción para que, en procesos de poca complejidad, eleve los legajos en el menor tiempo posible. En este caso, la causa contra Hanson tardó seis años en llegar a juicio.

*Con información de Tu Mercedes