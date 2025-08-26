¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gobierno de Corrientes Diego Spagnuolo Amenaza de bomba
INTERIOR

Bella Vista: un motociclista sufrió heridas graves tras un accidente vial

El accidente ocurrió en la calle Hipólito Irigoyen y fue asistido por personal de emergencia. La Policía de Corrientes y la Unidad Fiscal investigan el hecho.

Por El Litoral

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 10:19

La Policía de Corrientes informó que en la noche de este lunes, una persona resultó con heridas graves tras protagonizar un siniestro vial en la localidad correntina de Bella Vista.

El accidente ocurrió en la calle Hipólito Irigoyen, alrededor de las 21:30, cuando un hombre de mayor edad perdió el control de su motocicleta y cayó sobre el asfalto.

El hombre fue rápidamente auxiliado y trasladado al hospital local, donde tras ser examinado, se determinó que presentaba lesiones de carácter grave.

En tanto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, con intervención de la Unidad Fiscal en turno.

