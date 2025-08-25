Gustavo Valdés inauguró un centro para personas con discapacidad y afirmó: "Nos ocupamos de la problemática"

El gobernador Gustavo Valdés inauguró el nuevo Centro Integral de atención para personas con discapacidad en la localidad correntina de Mocoretá.

El mandatario provincial remarcó el compromiso del Gobierno con la problemática y afirmó que "uno puede actuar de dos maneras: negarla u ocultarla, y nosotros creemos que de la discapacidad nos tenemos que ocupar".

El flamante centro de salud, ubicado entre las calles Buenos Aires y 25 de Mayo, cuenta con una inversión íntegra de la Provincia y se enmarca en el eje político de la "inclusión", trazado por el Gobernador. El ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya, remarcó que "que la Provincia sea pionera de estos Centros demuestra la importancia que el Gobierno le da a la discapacidad".

¿Qué características tiene el Centro Integral de Atención?

El edificio posee diferentes áreas para brindar una atención integral a los pacientes y sus familias.

Área Administrativa: Incluye sala de espera, dirección, atención al público y sala de profesores y reuniones.

Área de Rehabilitación: Cuenta con gabinete, depósito, sanitarios y salas para estimulación y rehabilitación.

Área de Diagnóstico y Aprendizaje: Tiene consultorio, enfermería, aulas y sanitarios.

El primero de Yapeyú

Roxana Tanuri, presidenta de Coprodis, expresó su emoción al inaugurar el segundo centro en la provincia, siendo el primero el de Yapeyú. Tanuri precisó que otras provincias ya mostraron interés en conocer el proyecto para replicarlo en sus territorios.

Por su parte, el intendente de Mocoretá, Juan Pablo Fornaroli, destacó el apoyo del Gobierno provincial en la construcción de la obra que busca "transformar la realidad".