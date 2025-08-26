Gustavo Sánchez Mariño: “No hay ninguna posibilidad de fraude en Corrientes”

En medio de versiones y sospechas impulsadas en redes sociales sobre el cambio de empresa logística para las elecciones, el presidente de la Junta Electoral de Corrientes, Gustavo Sánchez Mariño, salió a despejar dudas y garantizar la transparencia del proceso. “De todo eso hay mucho: folclore, avivada y malicia. Es un ataque preventivo, como cuando un equipo sabe que va a perder y le echa la culpa al árbitro. Pero las elecciones se ganan con votos, como los partidos con goles. No hay posibilidad de fraude”, sostuvo en diálogo con Hoja de Ruta.

Sánchez Mariño remarcó que el sistema electoral correntino está diseñado con controles cruzados en todas las etapas, y que además del escrutinio provisorio, es el definitivo —realizado en la Legislatura, con presencia de todas las fuerzas políticas— el que tiene validez legal.

El sábado pasado se realizó una prueba de carga del sistema, con presencia de fiscales informáticos de todos los partidos. “Funcionó impecablemente. No hubo ninguna queja ni observación. El sistema es sumamente seguro y todos lo saben, porque hace 16 años trabajamos con los mismos apoderados políticos que conocen la transparencia de nuestro trabajo”, afirmó.

Frente a las versiones sobre posibles hackeos o manipulaciones digitales, el titular de la Junta descartó riesgos y pidió confianza a la ciudadanía. “Vayan y voten con tranquilidad. Su voto va a ser cuidado, resguardado y respetado. El resultado será la voz del pueblo”, concluyó en Hoja de Ruta.

