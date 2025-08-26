Javier Milei le respondió a Yanina Latorre y reveló si se reconcilió con Fátima Florez

Javier Milei parece no tener tiempo para hablar del escándalo por supuestas coimas que enfrenta su hermana Karina, pero si se tomó un momento para meterse en el mundo del espectáculo y hablar de su vínculo con Fátima Florez.

Este lunes, Yanina Latorre reveló en su programa Sálvese quien pueda, que habló con el presidente y no dudó en aclarar los rumores que comenzaron a circular en los últimos días sobre su relación con la humorista.

En medio de las especulaciones, que empezaron a tomar fuerza en los medios de comunicación, la conductora le escribió al mandatario para ver si quería hablar de esta situación. "'Cómo estás', le dije. 12.04, me escribe en mayúscula: 'fabuloso'", relató Yanina al aire.

Luego, fue al grano con su pregunta: "'Escuchá, ¿volviste con Fátima?', le pregunto. Aclaro que lo conozco, porque él fue panelista, laburó en todos lados, era un tipo muy mediático".

Sin vueltas para conversar de este tema, no así de la polémica que involucra a Karina Milei, Javier fue contundente: "Rotundo: 'no, se me hace imposible tener una relación razonable'", compartió Yanina, quien además opinó que la respuesta le pareció sensata. El presidente agregó: "Tenemos una excelente relación de amistad".

