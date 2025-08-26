Revelaron quién sería el nuevo amor de Wanda Nara

Este lunes, el nombre de Wanda Nara volvió a sonar en los medios de comunicación. En esta oportunidad, revelaron el nombre de la persona con la que estaría viviendo un romance y que se relacionaría directamente a Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio.

La información la reveló Majo Martino en el programa Sálvese quien pueda, allí la panelista dio todos los detalles. Primero, comenzó señalando una historia publicada por la empresaria, Martino contó: "La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él".

Luego, Majo dio más detalles sobre el supuesto nuevo "chongo": "Él se llama Martín Migueles. ¿Saben dónde vive él? Él no tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio", comentó.

Ante esto, Ximena Capristo fue por más y preguntó si el vínculo tenía relación con Cirio, Martino afirmó: "Sí, señora". Y agregó: "El señor es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días al señor Piccirillo". A lo que la conductora Yanina Latorre reaccionó con ironía: "Ay, Wanda, dónde te metiste".

Después de largar esta bomba, siguió con la explicación: "Piccirillo le dio su casa, porque le debe muchísima plata. Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años. Como la casa está repleta de pulseras...". En ese momento, desde el panel preguntaron sorprendidos: "¿La pulsera era de Jésica?". "Obvio", respondió Majo, confirmando la sospecha.

"Es el socio de Piccirillo, está metido en todos los quilombos de Piccirillo, y de hecho su nombre está en la causa", continuó diciendo la panelista. Yanina Latorre concluyó filosa: "Wanda tiene una puntería para levantar tipos".

Como era de esperarse, la información no tardó en divulgarse en las redes sociales y los usuarios no dudaron en dejar filosos comentarios al respecto.

FUENTE: minutouno.com