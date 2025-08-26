Virasoro: mató un caballo robado y ofrecía la carne en bolsas por el barrio

La Policía Rural y Ecológica de Corrientes informó este lunes que un hombre fue detenido tras ser sorprendido vendiendo carne equina en la localidad correntina Gobernador Virasoro. El delito tomó lugar en el barrio Narciso Vega.

El demorado fue identificado como E.E.R, de 46 años, quien trasladaba en una bolsa arpillera una paleta de animal faenado. Tras el secuestro del producto y las pericias correspondientes, se confirmó que la carne pertenecía a un caballo.

Horas más tarde, en un predio de olerías, la Policía encontró los restos del equino, al que justamente le faltaba la paleta. Gracias a un chip identificador, se logró establecer que el animal pertenecía a I. M., quien había realizado una denuncia por robo de ganado.

El fiscal de turno ordenó la detención del sospechoso, quien fue alojado en la Comisaría Tercera, donde se inició una causa por abigeato.

Desde la Policía Rural recordaron la importancia de que los productores cuenten con controles actualizados e identificación del ganado, como medidas preventivas ante este tipo de delitos.