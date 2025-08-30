¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PREFECTURA DE ITUZAINGO

Llevaban cigarrillos ilegales por $2 millones en una moto con traíler

Por El Litoral

Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 19:38

En la zona denominada "Portal del Sol", la Prefectura de Ituzaingó demoró a una motocicleta sin dominio colocado con un tráiler artesanal cargado con 150 cartones de cigarrillos de contrabando de la marca "Eight". 


Según se determinó, el ocupante del motovehículo provenía de costa, según pudieron verificar los prefecturianos que  procediendo a interceptarlo. 
Constataron a simple vista que en el tráiler llevaba 3 cajas de cigarrillos e identificaron al sospechoso de 27 años que iba acompañado de un joven de 16 años.


El Juzgado Federal Corrientes dispuso se proceda al inicio de actuaciones, secuestro de mercadería, vehículo y tráiler por infracción a la ley 22.415.
Ambos quedaron en libertad sujetos a la causa
El aforo fue estimado en $2.645.880.

