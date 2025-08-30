Narcomenudeo: tres allanamientos con decomiso de droga y 12 demorados

Luego de tres allanamientos simultáneps que se llevaron a cabo en distintos domicilios de Paso de los Libres, identificarona un total de 12 personas, incautaron droga y numerosos elementos por infracción a la Ley 23.737.

Fue la conclusión de un paciente trabajo de inteligencia realizado desde hace un tiempo por los efectivos de la Prefectura Naval Argentina que derivó en el secuestro de elementos informáticos, celulares y drogas, por un aforo total de $844.903.

Como resultado de los amplios operativos desplegados 12 personas fueron identificadas, demoradas y luego liberadas, aunque sujetas a la causa.En detalle, especificaron que los implicados fueron seis hombres y seis mujeres que se encontraban en los domicilios allanados por calles Pellegrini S/N°, y al N° 2020, así como por Tucumán al 700.Se incautaron 9 gramos, de marihuana, así como pendrive, balanzas, celulares, entre otros, que quedaron a disposición del Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo de Juan Carlos Vallejos, secretaría de Romina Sánchez Venguiarrutti.Se movilizó personal de las prefecturas de Alvear, Paso de los Libres, Yapeyú, Garruchos y La Cruz, todas dependientes de la Prefectura de Zona Alto Uruguay.