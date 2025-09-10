Incrementan recorridas policiales en la costa del Río Uruguay

La Policía Rural y Ecológica de Santo Tomé, junto con personal de la Prefectura Naval Argentina incrementaron sus recorridas en prevención de ilícitos en la costa del Río Uruguay, según anunciaron este miércoles.

La medida responde a las denuncias públicas por la presencia de bandas de nacionalidad brasilera que faenan animales vacunos de los ganaderos con tierras en las costas argentinas, lo cual genera gran preocupación entre las autoridades.Las fuerzas trabajan de manera conjunta para disminuir la presencia de los extranjeros, en tanto que anunciaron que en las próximas horas se sumará personal de Gendarmería Nacional.

Las recorridas por tierra lleva a cabo la Policía Rural, mientras que la prevención por agua queda a cargo de la Prefectura Naval, reforzando así la vigilancia integral del Río Uruguay.