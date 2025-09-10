Una familia necesitó más de $1.160.000 para no ser pobre en agosto

El costo de las canastas básicas aumentó apenas 1% en agosto, en el marco de una desaceleración en los aumentos de precios en alimentos. Sucedió en un mes en el cual el dólar oficial tuvo un retroceso, luego del recalentamiento que había tenido en julio.

La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, se ubicó en $1.160.780 para una familia "tipo" (compuesta por dos adultos y dos niños). Paralelamente, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada como umbral para medir la indigencia, se ubicó en los $520.529.

Este miércoles el INDEC informó que la inflación general de agosto fue del 1,9%, cifra idéntica a la de julio. Los aumentos fueron impulsados por ajustes en precios regulados, como combustibles o tarifas, mientras que también resaltaron incrementos en restaurantes y hoteles.

Por el contrario, se vieron caídas en precios estacionales (reflejados, por ejemplo, en indumentaria frente al cambio de temporada) y una desaceleración en alimentos, desde el 1,9% al 1,4%.

Inflación

De este modo, en el acumulado de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 19,5%, mientras que la suba respecto de un año atrás fue de 33,6%. Mientras tanto, la CBT subió 13,3% en el año y 23,5% interanual, a la vez que los números para la CBA fueron del 15,8% y 23,5%, respectivamente.

Vale remarcar que la CBA se determina tomando en cuenta los requerimientos para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada (adulto equivalente), cubra durante un mes sus necesidades nutritivas. En paralelo, los alimentos y sus cantidades se seleccionan en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT se amplía la CBA mediante un coeficiente que mide la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

(Con información de Ambito)

