Pedro Rosemblat, sobre la posibilidad de casarse con Lali Espósito

Pedro Rosemblat volvió a estar en boca de todos tras ser consultado sobre la posibilidad de casarse con Lali Espósito. Fiel a su estilo, no solo se refirió a los rumores, sino que también retomó las palabras de la cantante, quien aseguró que "es un gastadero de dinero al pedo en una noche", y aprovechó la ocasión para involucrar al presidente Javier Milei en la discusión, lo que rápidamente lo convirtió en tendencia en redes sociales.

Durante una entrevista en el programa Desayuno Americano, Rosemblat fue consultado por el origen de las versiones sobre un casamiento y aclaró que todo se trató de un malentendido. "No, para nada. No sé de dónde salió lo del casamiento. Ella fue a lo de un diseñador a buscar un vestido para el Vélez y un tweet, supongo, se convirtió en rumor y el rumor se convirtió en expectativa. Pero no, no, no. Nunca estuvo en los planes", explicó con firmeza.

Más adelante, el conductor dejó abierta la posibilidad de que en algún momento pueda concretarse un paso más en su relación con Lali y mostró cierta ilusión. Eso sí, lo hizo con un comentario cargado de ironía: "Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Milei es presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida". Con estas palabras, volvió a apuntar indirectamente contra el líder de La Libertad Avanza, coincidiendo con las críticas que ya había hecho públicas la cantante.

En cuanto a la historia de la pareja, Rosemblat y Lali oficializaron su noviazgo en febrero de 2024 y desde entonces construyeron un romance que ya supera el año y medio. En ese tiempo no solo confirmaron su vínculo de manera pública, sino que también comenzaron a convivir. Por esa razón, para muchos seguidores la posibilidad de una boda no resultaba descabellada. De todos modos, ambos dejaron en claro que, aunque la relación se afianza, no tienen urgencia en pasar por el altar.

FUENTE: minutouno.com